Feste Dithmarscher Kohltage eröffnet Von dpa | 19.09.2023, 12:08 Uhr | Update vor 17 Min. Kohltage Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

Jedes Jahr im Herbst feiern die Dithmarscher ihren Kohlreichtum mit Veranstaltungen, Märkten und Festen. Die Eröffnung ist dieses Jahr in Wesselburen - und damit an einem für den Kohlanbau in der Region besonderen Ort.