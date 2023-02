Foto: Ann-Christin Baßin Alexander Stukenberg ehrt NS-Opfer Wie ein Norddeutscher in Amsterdam Direktor der Stiftung Stolpersteine wurde Von Ann-Christin Baßin | 08.02.2023, 06:00 Uhr

Das Schicksal der Menschen hinter den Namen auf den Stolpersteinen ließ ihn nicht los. Also nahm Alexander Stukenberg Kontakt zu Künstler Gunter Demnig auf. Heute ist die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus seine Berufung. Ein Besuch zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar.