Verwaltung Digitalisierungsminister für Nutzung von ChatGPT Von dpa | 04.05.2023, 17:30 Uhr

Die Landesregierung will ChatGPT künftig in der Verwaltung in Schleswig-Holstein nutzen. „Der Einsatz von Sprachmodellen wie ChatGPT wird Verwaltungsprozesse revolutionieren“, sagte Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) am Donnerstag beim Besuch der Hausmesse des IT-Dienstleisters Dataport in Hamburg. Im Falle einer Nutzung von ChatGPT müsse die Verwaltung aber im Sinne der Transparenz darauf hinweisen.