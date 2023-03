Kinder auch jenseits des Unterrichts angeregt beschäftigen: Das ist die Aufgabe der Ganztagsangebote an Schulen. Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild up-down up-down Betreuung nach dem Unterricht Ganztag an Grundschulen in SH: Fachkräfte eklatante Minderheit Von Frank Jung | 03.03.2023, 14:52 Uhr

Ein Gutachten untersucht erstmals, wie es um die Ganztagsangebote an Grundschulen in Schleswig-Holstein bestellt ist. Besonders auffällig: Deutliche Versorgungsunterschiede zwischen Stadt und Land, viele Lücken in der Ferienbetreuung und eine geringe Zahl von Fachkräften.