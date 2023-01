Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Dienstliche SMS müssen in Freizeit nicht gelesen werden Von dpa | 10.01.2023, 13:59 Uhr

Ein Arbeitnehmer muss keine dienstlichen SMS in der Freizeit lesen. Das entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein in einem jetzt veröffentlichten Urteil vom September 2022. In dem Fall ging es um kurzfristige Dienstplanänderungen für einen Notfallsanitäter. Zuvor berichtete „Der Spiegel“ über das Urteil. (Az.: 1 Sa 39 öD/22)