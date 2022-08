Blaulicht FOTO: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Diebesgut aus Kleingärten sichergestellt: Eigentümersuche Von dpa | 26.08.2022, 13:44 Uhr

Bei der Durchsuchung verschiedener Kleingartenparzellen in Lübeck hat die Polizei insgesamt fast 200 Gegenstände sichergestellt, die vermutlich aus Einbrüchen in Gartenlauben im Lübecker Stadtteil St. Jürgen stammen. Ermittelt werde gegen zwei Lübecker mittleren Alters wegen des Verdachts des Diebstahls und des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Gegen einen der Männer werde zusätzlich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, da in einer der Parzellen auch Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gefunden worden seien, sagte der Sprecher.