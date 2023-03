Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Diebe stehlen Hunderte Säcke mit teurem Saatgut Von dpa | 08.03.2023, 16:20 Uhr

Unbekannte Täter haben mehrere Hundert Säcke mit wertvollem Saatgut aus einer Lagerhalle in Holtsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gestohlen. In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen hebelten die Diebe eine Tür auf und wählten das Diebesgut offenbar gezielt aus, wie die Polizei mitteilte. Es handelt sich um spezielles Saatgut in zehn Kilogramm schweren Säcken mit einen Gesamtwert in sechsstelliger Höhe. Die Diebe dürften ihre Beute mit einem Lastwagen abtransportiert haben, hieß es.