Der „echte Norden“ ist ein perfektes Fahrradfahrerland. Und das möchten wir Ihnen mit unserer „Tour de Schleswig-Holstein“ beweisen. Am Dienstag, 6. Juni, starten wir an dieser Stelle unsere neue Serie „Tour de Schleswig-Holstein 2023“. Jeden Dienstag und Donnerstag bis zum 29. Juni präsentieren wir eine weitere Strecke, die unsere Reporter für Sie gefahren sind. Zudem finden Sie hier Links zu unseren Touren aus den Jahren 2020 und 2021. Eine Premiere in diesem Jahr: Zu jedem Fahrradabenteurer wird es eine Karte mit Tipps zur Strecke geben. Diese stellen wir Ihnen hier zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Diese Touren sind wir 2022 in SH für Sie gefahren

Diese Touren sind wir 2021 in SH für Sie gefahren

Zudem finden Sie in jedem Beitrag einen Link zur Strecke, die sich bequem aufs Smartphone herunterladen lässt.

Viel Spaß beim „Nachfahren“!

