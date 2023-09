Exklusives Angebot zum Jubiläum Zum 10. Geburtstag unserer News-App feiern wir mit Ihnen Von Janina Schweer | 18.09.2023, 09:00 Uhr In den vergangenen zehn Jahren hat sich die New-App optisch stetig entwickelt. Grafik: shz.de up-down up-down

Erinnern Sie sich noch an die Meilensteine des Jahres 2013? Es war das Jahr, in dem Papst Benedikt XVI. sein Amt niederlegte und Papst Franziskus an seine Stelle trat. Barack Obama trat seine zweite Amtszeit an und Willem-Alexander wurde in den Niederlanden zum König gekrönt. Doch auch für uns war es damals ein ganz besonderes Jahr. Vor zehn Jahren, genauer gesagt im Juli 2013, haben wir für Sie unsere News-App für Apple und Android auf den Markt gebracht.