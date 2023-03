Am Freitag schließen die letzten sieben Impfstellen des Landes. Foto: Sina Schuldt up-down up-down Corona in Schleswig-Holstein Letzte Zäsur der Pandemie: Die Corona-Impfzentren in SH schließen diesen Freitag Von Carlo Jolly | 31.03.2023, 10:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Freitagabend geht in den letzten sieben Impfstellen in Schleswig-Holstein das Licht aus. Die Haus- und Fachärzte im Land impfen weiter – und kämpfen um ihre künftige Vergütung.