Wie geht es in Schleswig-Holstein politisch weiter? Die Parteien von Daniel Günther, Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat, und Monika Heinold, Finanzministerin und Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, verhandeln weiter. FOTO: Marcus Brandt/dpa Nach der Landtagswahl 2022 Im kleinen Kreis: CDU und Grüne verhandeln weiter über Koalition in SH Von dpa | 01.06.2022, 12:42 Uhr

Die Koalitionsverhandlungen in Kiel gehen in kleineren Runden weiter. Los ging es am Mittwoch mit den Wirtschaftspolitikern.