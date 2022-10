Die Haselmaus ist eigentlich keine Maus, sondern ein Bilch. Foto: IMAGO / blickwinkel up-down up-down Seltene Tierart in SH Die Haselmaus: eine Maus, die keine ist Von Heike Wells | 01.10.2022, 14:50 Uhr

Die Haselmaus ist eigentlich keine Maus, sondern ein Bilch und damit dem Siebenschläfer verwandt. Ihren Namen hat sie von ihrem Lieblingsessen. Die Haselmaus kommt in Deutschland nur noch sehr selten vor. In Schleswig-Holstein lebt sie zwischen Plön und Hamburg und wurde auch in Flensburg gesichtet.