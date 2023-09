Ende einer Ära Die Erde bebt: Deshalb fördern die Niederlande kein Gas mehr Von Peter Riesbeck | 30.09.2023, 11:47 Uhr Mit der Förderung von Erdgas ist es in den Niederlanden vorbei. Foto: dpa up-down up-down

Nach 60 Jahren legen die Niederlande am 1. Oktober ihre Gasförderung still. Viel zu spät, klagen Kritiker und ziehen Lehren für andere Großprojekte – auch für die Energiewende in Deutschland.