Ein Mensch mit Schild Queer & Proud während einer Regenbogen-Fahrraddemo für mehr queere Sichtbarkeit in Potsdam, 2. Ju FOTO: IMAGO/Martin Müller Geschichte der Pride-Bewegung Der lange Kampf um Rechte und Akzeptanz Von Thomas Schmoll | 05.08.2022, 12:42 Uhr

Im Juni 1969 wehrten sich in der New Yorker Christopher Street erstmals Homosexuelle gegen Polizeiwillkür. Die Auseinandersetzung gilt als Wendepunkt in der Emanzipationsgeschichte von Schwulen und Lesben - angefeindet werden sie aber weiterhin.