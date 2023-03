Damit es verständlicher wird: An der Berliner Charité gibt‘s jetzt ein Comic vor der Katheteruntersuchung. Grafik: Brand/Gao/Hamann/Martineck/Stangl/Deutsches Herzzentrum der Charité Berlin up-down up-down Wissenschaftsvermittlung Ärzte besser verstehen: Die Charité erklärt Herz-OPs mit Comics Von Peter Riesbeck | 25.03.2023, 11:27 Uhr

Die Ärzte der Berliner Charité setzen jetzt auf Comics. Sie wollen den Patienten so besser erklären, was sie in einer OP vorhaben. Damit sind sie nicht allein. Aber funktioniert das auch?