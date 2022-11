Winternotprogramm für Wohnungslose Unterkunft mit Hund – das wünschen sich Obdachlose für den Winter und | 11.11.2022, 16:38 Uhr Von Kay Müller Inga Gercke | 11.11.2022, 16:38 Uhr

Es wird kälter, der Winter kommt. In Schleswig-Holstein gibt es mehr als 8500 Wohnungslose, einige hundert schlafen auf der Straße. Was das Diakonische Werk für die kalten Monate plant und was Betroffene tatsächliche brauchen, lesen Sie auf shz.de.