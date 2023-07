DGB-Bezirksvorsitzende Pooth Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Landespolitik DGB will mit Regierung zügig über Beamtenbesoldung reden Von dpa | 17.07.2023, 16:01 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat von der Landesregierung in Kiel zeitnahe Gespräche über die Beamtenbesoldung gefordert und vor einer Klagewelle gewarnt. Durch das Bürgergeld und die Anhebung der Sozialhilfe werde vermutlich schon in diesem Jahr das Mindestabstandsgebot in den untersten Besoldungsgruppen der Beamtinnen und Beamten nicht mehr eingehalten werden können, hieß es am Montag zur Begründung. Um die verfassungsgemäße Besoldung auch für 2023 zu gewährleisten, müsse es kurzfristig Gespräche geben.