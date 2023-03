Konferenz Norddeutschland in Bremen Foto: dpa up-down up-down Gewerkschaftsbund DGB Nord fordert kürzere Arbeitszeit für Beamte im Norden Von dpa | 31.03.2023, 13:34 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund verlangt eine Verkürzung der Arbeitszeit für Beamte in Schleswig-Holstein. „Insbesondere die 41-Stunden-Woche macht das Beamtenverhältnis in Schleswig-Holstein im Ländervergleich unattraktiv“, erklärte die Landesvorsitzende Laura Pooth am Freitag. „Das ist ein echter Wettbewerbsnachteil im Kampf um die besten Köpfe.“