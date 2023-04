Deutschlandticket Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Bahnverkehr Deutschlandticket im Vorverkauf: Erwerb nur im Abo möglich Von dpa | 03.04.2023, 05:46 Uhr

Das Deutschlandticket verbilligt ab Mai das Bus- und Bahnfahren bundesweit. Kunden können sich die 49 Euro teure Monatsfahrkarte aber nicht spontan am Automaten kaufen. Sie müssen ein Abo abschließen, am besten schon im Vorverkauf, der an diesem Montag startet.