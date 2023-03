Habeck in Dänemark Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Energiepolitik Deutschland und Dänemark vertiefen Energie-Partnerschaft Von dpa | 24.03.2023, 14:41 Uhr

Deutschland und Dänemark haben eine engere Zusammenarbeit in der Energiepolitik vereinbart. Dabei geht es vor allem um den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) unterzeichnete am Freitag in Kopenhagen mit dem dänischen Klimaminister Lars Aagaard eine entsprechende Erklärung. Bis 2028 soll eine Wasserstoff-Pipeline von West-Dänemark nach Schleswig-Holstein gebaut werden.