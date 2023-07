Sturm Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm im Norden Von dpa | 16.07.2023, 14:59 Uhr

Die Ferien in Hamburg haben mit teilweise heißem, aber vor allem stürmischen Wetter begonnen. Während die Samstagshitze zum Abend hin von Wind und Gewittern abgelöst wurde, ist der Sonntag merklich kühler im Norden. Der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntagnachmittag bis in den Abend und teilweise in die Nacht hinein im Norden eine Sturmwarnung herausgegeben. Das betreffe vor allem Gebiete oberhalb des Nordostsee-Kanals, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Es sei mit Windstärken sieben und acht, auf den nordfriesischen Inseln sogar neun zu rechnen. Das entspreche Sturmböen von 85 Kilometern pro Stunde. Der starke Wind werde regional auch von Gewittern begleitet.