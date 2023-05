Glasfaserkabel Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down Telekommunikation Deutsche Telekom weist Kritik an Glasfaserausbau zurück Von dpa | 23.05.2023, 06:25 Uhr

Mit einer Anbindung an ein Glasfasernetz können Haushalte und Unternehmen die Möglichkeiten des Internets voll nutzen. Auch in Schleswig-Holstein wird mit Hochdruck ausgebaut. Doch müssen es gleich zwei Glasfasernetze an einem Ort sein?