Verkehr Deutsche Regionalzüge sollen ab 2028 bis Dänemark fahren Von dpa | 11.09.2023, 15:43 Uhr | Update vor 1 Std. Regionalbahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Zukunft sollen deutsche Regionalzüge über die Grenze nach Dänemark fahren. Das teilte das dänische Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Bislang stoppen die schleswig-holsteinischen Regionalzüge in Flensburg. Dort steigen Reisende, die weiter nach Dänemark fahren wollen, in dänische Züge um. Künftig soll der regionale Umstiegsbahnhof in der dänischen Kleinstadt Tinglev liegen, knapp 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.