Rückgang Deutlicher Verlust an Obstanbauflächen in Schleswig-Holstein Von dpa | 08.09.2022, 11:00 Uhr

Die Fläche zum Anbau von Baumobst in Schleswig-Holstein ist deutlich geschrumpft. Von 2017 bis 2022 reduzierte sie sich um rund 19 Prozent auf 506 Hektar, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Betriebe ging in dieser Zeit um einen auf 72 zurück. 19 Prozent der Flächen wurden ökologisch bewirtschaftet. Das ist eine Steigerung um 5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017.