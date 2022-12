Schweinestall Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Landwirtschaft Deutlich weniger Schweine im Norden Von dpa | 14.12.2022, 09:25 Uhr

Die Zahl der Schweine und Schweinehalter in Schleswig-Holstein ist 2022 erneut zurückgegangen. Ein besonders starker Rückgang ergibt sich im Zehnjahresvergleich, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. So waren 2022 (Stichtag 3. November) nur noch halb so viele Betriebe wie im Jahr 2012 aktiv.