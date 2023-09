Konjunktur Deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen im Norden Von dpa | 01.09.2023, 11:10 Uhr Firmenpleite Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down

Die Zahl der Unternehmenspleiten im Norden ist im ersten Halbjahr 2023 deutlich gestiegen. Für diesen Zeitraum meldeten die Amtsgerichte in Schleswig-Holstein 350 entschiedene Anträge. Das entspreche einem Anstieg von 40 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres, teilte das Statistikamt Nord am Freitag mit. Allerdings sei 2022 mit 250 Unternehmensinsolvenzen auch der niedrigste Wert für die erste Hälfte eines Jahres seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000 erfasst worden. Der aktuelle Wert liege immer noch um fast neun Prozent unterhalb des Niveaus der ersten Jahreshälfte 2019, dem letzten Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.