Statistik Deutlich mehr Übernachtungsgäste im Mai Schleswig-Holstein Von dpa | 21.07.2023, 08:28 Uhr

Im Mai haben in Schleswig-Holstein deutlich mehr Menschen in Hotels und Pensionen sowie auf Campingplätzen übernachtet. Die Zahl der Übernachtungsgäste ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,8 Prozent auf fast 1.003.000 gestiegen, wie das Statistikamt Nord am Freitag mitteilte. Gleichzeitig nahm auch die Zahl der gebuchten Übernachtungen zu. Insgesamt registrierte das Amt fast 3,85 Millionen Übernachtungen im Mai dieses Jahres. Das waren 4,4 Prozent mehr als im Mai 2022.