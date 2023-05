Smartphone Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Soziales Deutlich mehr Menschen suchen Hilfe bei Bürgerbeauftragter Von dpa | 04.05.2023, 12:22 Uhr

Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten und ihr Team erhalten seit vergangenem Jahr deutlich mehr Hilfsgesuche. Besonders auffällig sei, dass viele Menschen eine lange Bearbeitungsdauer für Anträge und schwierige Erreichbarkeit der Behörden rügten, sagte Samiah El Samadoni am Donnerstag bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts in Kiel. Verzögerungen in der Bearbeitung betrügen häufig Wochen und Monate.