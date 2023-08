Migration Deutlich mehr Flüchtlingsankünfte im Norden Von dpa | 16.08.2023, 13:43 Uhr Erstaufnahme-Einrichtung Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

Schleswig-Holstein hat in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 4862 neue Flüchtlinge ohne Ukraine-Bezug erfasst und damit mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres (2419). Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge hervor. Demnach trafen im Juli 687 Schutzsuchende im Land ein, die meisten davon aus Syrien (204), Afghanistan (142) und der Türkei (90). In jedem Monat dieses Jahres lagen die Zahlen höher als im Vergleichsmonat 2022.