Die Polizei riegelte den Ort Eckhorst weiträumig ab, die Katastrophen Warn-App Nina wurde ausgelöst. Foto: Holger Kröger up-down up-down Mutmaßlich Nebelgranaten Zufälliger Fund am Pferdestall: Detonation und Rauchwolke in Eckhorst Von Eckard Gehm | 19.05.2023, 17:33 Uhr

An einem Haus in Eckhorst stieß ein Baggerfahrer am Freitag auf zwei Gegenstände in der Größe von Getränkedosen. Eine davon explodierte, es gab eine enorme Qualmentwicklung.