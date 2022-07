Will die FDP zu einer Mitmach-Partei machen: Der designierte neue Parteichef Oliver Kumbartzky. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Interview mit dem Parteichef in spe Designierter FDP-Chef Oliver Kumbartzky: „Wir sind zu freundlich gewesen“ Von Kay Müller | 19.07.2022, 15:59 Uhr

Er will sich auf dem Parteitag im November zum neuen Landesvorsitzenden der Liberalen wählen lassen: Oliver Kumbartzky (40) erzählt im Interview mit shz.de wie er die FDP neu aufstellen und die Regierung attackieren will – und was das alles mit Kleinst-Campingplätzen zu tun hat.