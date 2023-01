Rum wurde lange billig verschnitten. Mittlerweile mausert er sich zum Modegetränk. Foto: Destillerie Lantenhammer up-down up-down Herkunft und Unterschiede Was Sie unbedingt über Rum wissen sollte Von Heidemarie Pütz, dpa | 21.01.2023, 18:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Den einen Rum gibt es nicht. Die Geschichte der Spirituose ist vielfältig, an der Bar ist sie nicht wegzudenken. Jenseits von Cola-Rum hat sich ihr Image in den vergangenen Jahren stetig verbessert. Was Sie unbedingt über das neue Modegetränk wissen sollten.