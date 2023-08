Ausstellung und Verlosung Der Stoff, aus dem Christos Träume sind, wird in Lübeck genäht Von Kay Müller | 30.08.2023, 04:41 Uhr Prüft, ob die Arbeit der Lübecker passt: Christo im Jahr 2016 auf dem Iseosee. Foto: afp up-down up-down

Er hat den Reichstag und den Pariser Triumphbogen verhüllt und orangefarbene Stege über einen See gebaut. Das Werk des Künstlers Christo ist unvergessen. Dass der Stoff für seine Aktionen in Lübeck vernäht wurde, daran erinnert auch eine Ausstellung auf Schloss Gottorf in Schleswig, aus der Leser jetzt etwas gewinnen können.