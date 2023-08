Windräder stehen seltener still Der Stau im Stromnetz verschiebt sich – was nun passieren muss Meinung – Henning Baethge | 27.08.2023, 20:00 Uhr Rohre für Strom-Erdkabel: Im September beginnt an der Elbe endlich der Bau des „Südlinks“. Foto: Roland Weihrauch up-down up-down

In Schleswig-Holstein stehen Windräder immer seltener still – doch in Niedersachsen umso häufiger. Der Netzausbau muss daher forciert werden.