Wetter Der Sommer im Norden ist wieder da: Bis zu 30 Grad erwartet Von dpa | 04.09.2023, 16:21 Uhr Paddeln auf der Alster Foto: Franziska Spiecker/dpa

Eis essen, halbnackt am Strand liegen und in T-Shirt über die Landungsbrücken oder an Nord- und Ostsee flanieren - das geht nun endlich wieder im Norden. Und zwar ganz ohne frieren und durchaus für ein paar Tage länger.