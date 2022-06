Die Schauspieler Sascha Hehn (l) als Grinley der Ölprinz und Joshy Peters als Buttler. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild FOTO: Markus Scholz up-down up-down Theater „Der Ölprinz“ feiert Premiere in Bad Segeberg Von dpa | 25.06.2022, 03:49 Uhr

Mit dem Stück „Der Ölprinz“ feiern die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg am Samstag (20.30 Uhr) Premiere. Allerdings wird Hauptdarsteller Alexander Klaws in der Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou wegen einer Corona-Infektion noch fehlen. Sascha Hödl vertritt ihn am ersten Spielwochenende. Klaws soll voraussichtlich ab kommenden Donnerstag in der Kalkbergarena auftreten. Die Karl-May-Spiele mussten zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie pausieren. 2019 waren mehr als 400.000 Zuschauer zu den Open-Air-Aufführungen gekommen.