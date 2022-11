Nun aber wirklich: Nachdem der Oktober mit seinen ungewöhnlich milden Temperaturen vielen wie eine Verlängerung des Sommers vorkam, beginnt am Dienstag der nicht mehr ganz so goldene „echte Herbst“. Passend zum ersten November ist dann auch Schluss mit kuscheligen Temperaturen, schon am Mittwoch sinken die Tageshöchstwerte im ganzen Land deutlich ab.

Das frühe Dunkel, das herbe Grau, der erste Frost: So richtig viele Freunde hat er nicht, der November – oder? Vielleicht sehen Sie ja auch das Potenzial dieses Monats: Gemütliche Stunden zu Hause, Ruhe, Entschleunigung. Deshalb wollen wir heute von Ihnen wissen, was sie vom November halten. Stimmen Sie hier ab.