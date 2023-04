Windkraftanlagen Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Erneuerbare Energien Der Norden macht Tempo beim Ausbau der Windenergie Von dpa | 09.04.2023, 08:48 Uhr

Schleswig-Holstein macht Tempo beim Ausbau der Windenergie. Im Norden wurden im ersten Quartal fast doppelt so viele Windräder an Land genehmigt wie im Vorjahreszeitraum. Das ergab eine vorläufige Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Insgesamt wurden demnach 71 Anlagen mit einer Leistung von 406,5 Megawatt genehmigt - nach 39 Anlagen mit 197,9 Megawatt im ersten Quartal 2022. Fertiggestellt wurden demnach 29 Windräder mit einer Leistung von 129,4 Megawatt - drei Anlagen oder 28,1 Megawatt mehr als im Vorjahresquartal.