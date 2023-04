Der Sonnenaufgang ist seit altersher das Zeichen der Auferstehung. Deswegen sind christliche Kirchen auch nach Osten gerichtet. Symbolfoto: Julian Stratenschulte up-down up-down Auferstehung in Moll Fest der Hoffnung? Ja, aber mit Zwischentönen Meinung – Miriam Scharlibbe | 07.04.2023, 16:28 Uhr

Wie fühlt sich dieses Ostern an? Und was macht es eigentlich aus? Ein nachdenklicher Kommentar zum Osterfest in Krisenzeiten.