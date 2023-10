Es hilft nichts. Mit Regen, Sturm und sonnigen Fitzeln hat das Wochenende für reichlich Herbststimmung in Schleswig-Holstein gesorgt. Passend dazu verlangen die Temperaturen zumindest nach einer Übergangsjacke und auch in den Wohnungen und Häusern hat so manch einer in Richtung Wolldecke und Kuschelsocken geschielt.

Und natürlich in Richtung Heizung. Doch Heizen ist in Deutschland für viele noch immer teurer als in den Jahren vor der Energiekrise und durch die Inflation sitzt bei vielen das Geld ohnehin nicht locker.

Wie halten Sie das? Heizen Sie, sobald es ungemütlich wird oder zögern Sie den Anfang der Heizperiode noch heraus, um Geld zu sparen?

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.