Dennis Nagel sitzt seit achteinhalb Jahren in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Foto: Privat up-down up-down Erschossen und erstochen im Stall Der Doppelmord von Haale: Jetzt spricht der Verurteilte Von Eckard Gehm | 28.06.2023, 06:30 Uhr

Er sagt, er kennt die wahren Täter. Dennis Nagel, in lebenslanger Haft wegen des Mordes an zwei Frauen. Was kann er der Polizei liefern? Ein Gespräch mit dem verurteilten Doppelmörder.