Mehrere Hundert Gegner des geplanten Nationalparks Ostsee haben am Donnerstag Ministerpräsident Daniel Günther auf der Ostseeinsel Fehmarn empfangen. Die Aktionsgruppe „Nationalpark: Nicht mit uns“ demonstrierte lautstark in Burg, wo Günther am Mittag eintraf.

Der Ministerpräsident sprach mit einigen Gegnern. Auf Schildern der Demonstranten stand etwa „Daniel tue uns das nicht an“ oder „Surfverbote retten unsere Ostsee nicht“.

Ministerpräsident Günther wurde auf Fehmarn von der Presse und zahlreichen Demonstranten empfangen. Foto: Frank Molter

Sorge, dass die Touristen der Ostsee fern bleiben

Die Demonstranten befürchten Einbrüche vor allem beim Tourismus. Wenn Wassersport in einem Nationalpark Ostsee nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich sei, breche eine komplette Wertschöpfungskette zusammen, warnten Vertreter der Aktionsgruppe. Dadurch würden etliche Unternehmen auf der Insel ihre Existenzgrundlage verlieren.

Schutz der Ostsee kann nicht allein von SH gestemmt werden

Die Demonstranten betonten, die Wichtigkeit des Meeresschutzes stehe außer Frage. Doch der Naturschutz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht von einer kleinen Minderheit in Schleswig-Holstein allein gestemmt werden könne. Sie forderten stattdessen eine Stärkung der bestehenden Strukturen und Schutzgebiete und eine wissenschaftliche Überprüfung der Ergebnisse.

Aktion von Landwirt auf Fehmarn sorgt für Aufsehen

Mit einem besonderen Protest sorgte der Landwirt Carsten Marquardt aus Avendorf auf Fehmarn für Aufsehen. Er hatte vor dem Besuch des Ministerpräsidenten den Schriftzug „Daniel wir wollen deinen Nationalpark nicht“ auf ein Feld an der Südküste Fehmarns gepflügt.