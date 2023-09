Travemünde Delfin unterhält wieder Strand- und Promenadenbesucher Von dpa | 17.09.2023, 18:48 Uhr | Update vor 1 Std. Delfin in der Trave Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down

Er springt und springt und schraubt sich dabei oft mehrere Meter hoch in die Luft. In Travemünde gibt es wieder ganz kostenlos ein tierisches Unterhaltungsprogramm: In der Ostsee ist erneut ein verspielter Delfin unterwegs. Wer es ist, ist noch unklar.