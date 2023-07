Lars Harms Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Landtag Debatte über Landesprogramm für Radwege im Norden Von dpa | 11.07.2023, 14:54 Uhr

Der SSW will mehr Radschnellwege in Schleswig-Holstein bauen lassen. Die Grünen setzen sich ebenfalls für Investitionen in Radwege ein - notfalls zu Lasten der Straßen.