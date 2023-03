Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Daten an Bankautomaten ausgespäht: Verdächtige festgenommen Von dpa | 24.03.2023, 14:45 Uhr

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein (LKA) ermittelt gegen zwei Männer, die an Geldautomaten einer Bank Kartendaten ausgespäht haben sollen. Ein 24 Jahre alter Mann und sein 21 Jahre alter mutmaßlicher Mittäter seien am Mittwoch in einer Ferienwohnung in Lübeck-Travemünde vorläufig festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Gegen den 24-Jährigen habe bereits ein Haftbefehl wegen mehrerer Skimming-Taten vorgelegen, sagte sie. Der 21-Jährige wurde den Angaben zufolge nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.