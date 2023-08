Die größten Städte in Schleswig-Holstein machen Tempo, sind vom Ziel Klimaneutralität spätestens 2040 aber noch deutlich entfernt. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Es wird nicht einfach, dieses Ziel zu erreichen, aber gemeinsam können und müssen wir es schaffen“, sagt der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel, Ulf Kämpfer (SPD). Höhere Temperaturen, Starkregen und das Ansteigen des Meeresspiegels haben überall den Handlungsdruck erhöht.

Kiel

Die Stadt an der Förde hatte 2020 eine CO2-Einsparung zum Basisjahr 1990 von 43 Prozent erreicht. Die Strom- und Wärmeversorgung der Stadtwerke soll bis 2035 vollständig auf Wasserstoff, Großwärmepumpen und Geothermie umgestellt werden. In Kooperationen mit dem Umland will die Stadt die Nutzung von Biomasse und grünem Wasserstoff vorantreiben.

Beschlossen ist der Neubau einer Stadtbahn. Busse und Fähren sollen künftig komplett mit Elektroantrieb fahren, das Radnetz ausgebaut, Carsharing und Leihradangebote erweitert und die Solarenergie stärker genutzt werden.

Alle in der Stadt müssten mitmachen, sagte Kämpfer. An 200 Kieler Klimaschutzmaßnahmen könnten sich die Bewohner beteiligen. „Das reicht vom Kühlgerätetausch bis zu Energiespartipps im Haushalt, von Zero Waste bis zur hauseigenen Solaranlage.“ Auch die Planung klimaneutraler Neubaugebiete sei ein wichtiger Schritt.

Lübeck

Die Bürgerschaft hatte 2019 den Klimanotstand ausgerufen und im Jahr darauf ein „Klimaanpassungskonzept“ für die Hansestadt beschlossen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 soll bis 2030 der Ausstoß von Treibhausgasen halbiert werden. Die Versorgung mit Wärme aus erneuerbaren Quellen sei zu verdreifachen, bei Strom zu verdoppeln. Neun Handlungsfelder mit 47 Schwerpunktmaßnahmen hat die Stadt definiert, wobei die Bürgerschaft einen Masterplan noch beschließen muss.

Unterdessen geht es tausenden Lübeckern mit dem Klimaschutz nicht schnell genug: Die Initiative „Klimaentscheid Lübeck“ hat 11.000 Unterschriften dafür gesammelt, das Ziel der Klimaneutralität auf 2035 vorzuziehen. Wenn die Stadt dem nicht folgt, steht ein Bürgerentscheid an.

Flensburg

Die Stadt peilt ebenfalls Klimaneutralität bis 2040 an. Die Stadtwerke sollen das bei ihrer Wärme- und Stromversorgung bis 2035 schaffen. Bis 2020 sei eine Reduktion der Emissionen im Vergleich zu 1990 um 32 Prozent erreicht worden. Schwerpunkte auf dem weiteren Weg sind die Verringerung der Emissionen im Verkehr und eine Senkung des Endenergieverbrauchs, der seit 1990 nahezu konstant ist.

Flensburg setze sich seit Jahren ambitionierte Klimaziele“, kommentiert Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos). „Der hohe Anteil Fernwärme ist dabei ein wichtiger Baustein, um diese Ziele zu erreichen.“ Darüber hinaus seien noch weitere Anstrengungen erforderlich.

Norderstedt

Als Mitglied im Klima-Bündnis europäischer Städte seit 1994 unterliegt Norderstedt der Selbstverpflichtung, die CO2-Emissionen alle fünf Jahre um 30 Prozent zu mindern. Im Vergleich zu 1990 seien die Emissionen um 43 Prozent gesunken. Klimaneutrale Fernwärme ist ein großes Ziel.

Es laufen Projekte zur Nutzung lokaler Potenziale für erneuerbare Energien zum Beispiel mit großen Wärmepumpen zur Nutzung von Abwärme und Umgebungsluft. Eine PV-Freiflächenanlage mit sieben Megawatt Leistung steht vor der Inbetriebnahme. Mobilitätswende durch Verringerung des motorisierten Individualverkehrs ist ein weiteres Ziel.

„Klimaneutralität ist nur im Zusammenspiel aller Verantwortlichen erreichbar“, sagt Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (SPD) Das gelte für die von EU, Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen ebenso wie für das persönliche Verhalten und Handeln der Menschen in der Stadt: Alle träfen Entscheidungen, die in der Summe darüber bestimmen, ob das Ziel Klimaneutralität gemeinsam erreicht werden kann.