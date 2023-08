Nachhaltigkeit bei KiWo und Co Das unternehmen diese Großveranstaltungen in SH für den Klimaschutz Von shz.de | 14.08.2023, 19:56 Uhr Plastik, Strom, Lieferwege: Die Veranstalter und Standbetreiber der Events in SH achten bereits viel auch Nachhaltigkeit. Das klappt allerdings nicht immer. Symbolfoto: Jonas Walzberg up-down up-down

Was tun Kieler Woche, Husumer Hafentage oder das Hafenfest in Wedel für den Klimaschutz? shz.de hat sich angeschaut, was schon ganz gut läuft und wo noch nachgebessert werden muss.