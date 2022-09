In Schleswig-Holstein muss die Landwirtschaft einen besonders großen Sparbeitrag leisten, wenn aus Schleswig-Holsteins Klimazielen etwas werden soll. Das Dünger-Management gilt als eine große Stellschraube. Foto: dpa up-down up-down Anteil an Treibhausgasen dreifach über dem Bundesdurchschnitt Landwirtschaft: Deshalb ist ihr Klima-Abdruck in SH so besonders groß Von Frank Jung | 19.09.2022, 07:18 Uhr

Der Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgas-Emissionen ist in Schleswig-Holstein doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Das macht es umso schwieriger, die Einsparvorgaben der Klimaschutzgesetze von Bund und Land zu erreichen. Wie das trotzdem gehen kann, will die neue Landesregierung noch in diesem Jahr mit einem Gutachten klären. Fragen und Antworten zu einem Thema, das in der Klima-Debatte oft nur am Rand vorkommt.