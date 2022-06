Schleswig-Holsteiner kommen im Sommer nicht um ein Bad in Nord- oder Ostsee herum. FOTO: imago images/Westend61 up-down up-down Interaktive Karte Baden in SH: Das sind die aktuellen Wassertemperaturen in Nord- und Ostsee Von Sarah Sauerland | 29.06.2022, 09:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach der Arbeit, in der Mittagspause oder am Wochenende: In Schleswig-Holstein gehört der Sprung ins kühle Nass im Sommer zum Pflichtprogramm. Auf unserer Karte sehen Sie, mit welchen Wassertemperaturen Nord- und Ostsee aktuell aufwarten.