Platz 6: Plaza Premium Timmendorfer Strand (ehemals Maritim Clubhotel)

Platz sechs führt nicht nur die Liste der größten Bauwerke in SH an. Mit 101 Metern gehört das Plaza Premium Timmendorfer Strand (ehemals Maritim Clubhotel) ebenfalls zu den bundesweit höchsten Hotels. Zum Vergleich: Das Frankfurter Marriott Hotel Frankfurt überragt das am Hotelgebäude in Timmendorfer Strand gerade mal um 58 Meter.

Mit 101 Metern gehört das Plaza Premium Timmendorfer Strand zu den bundesweit höchsten Hotels. Foto: IMAGO/Agentur 54 Grad

Platz 5: Rathaus in Kiel

Das vierthöchste Gebäude des Bundeslandes Schleswig-Holstein befindet sich inmitten der Landeshauptstadt – das Kieler Rathaus, das zu den wichtigsten Bauwerken Kiels zählt. Auf der offiziellen Internetseite der Landeshauptstadt heißt es: „Kein zweites Gebäude in Kiel bildet die Geschichte der Stadt derart umfassend und anschaulich ab.“ Ortsfremde können sich vom 106 Meter hohen Gebäude am Fleethörn selbst ein Bild machen. Die Stadt bietet Besichtigungen und Führungen ganzjährig an.

Das Kieler Rathaus ist 106 Meter hoch. Die Stadt bietet Besichtigungen und Führungen ganzjährig an. Foto: imagebroker/ imago-images

Schleswig-Holsteins höchste Gebäude: Welche Bauwerke die Top 6 verfehlen

In Büsum: 85 Meter hohes Büsumer Hochhaus an der Nordseeküste

In Kiel: „Weißer Riese“ (85 Meter hohes Wohngebäude im Stadtteil Mettenhof)

In Schleswig: Wikingturm (90 Meter hohes Wohngebäude in der Schlei)

Platz 4: Maritim Hotel in Lübeck-Travemünde

Das Maritim Hotel in Lübeck-Travemünde, seit 2019 denkmalgeschützt, erstreckt sich auf 36 Etagen. Das in den 1970er-Jahren erbaute Gebäude wurde mit seinen rund 420 Appartements zur Anlaufstelle für Touristen – nicht zuletzt aufgrund seiner Höhe von 110 Metern, die eine Aussicht auf Trave und die Küste Ostholsteins bietet.

Das Maritim Hotel in Lübeck-Travemünde, seit 2019 denkmalgeschützt, erstreckt sich auf 36 Etagen. Foto: .Jürgen Ritter

Eine Pressemitteilung vom 31. Juli 2019 beschreibt das Maritim Hotel Travemünde „als markantes Hochhausgebäude, das als Landmarke mit einer Höhe von rund 110 Meter, inklusive Leuchtfeuer 117 Meter, weithin sichtbar ist und die Lage Travemündes anzeigt“.

Kräne, Türme und Sendemasten: Die höchsten Bauwerke Schleswig-Holsteins

Strommast der Elbekreuzung 2 (bei Wedel): 227 Meter

Fernmeldeturm Kiel: 230 Meter

Sender Bungsberg: 249 Meter

Platz 3: St.-Petri-Dom in Schleswig

Der St.-Petri-Dom in Schleswig zählt zu den beeindruckendsten Bauwerken Schleswig-Holsteins. In seiner imposanten Gestalt, geprägt von einer Turmhöhe von 112 Metern, spiegelt sich seine rund 900-jährige Geschichte wider. Ein Monument, das eine Reise an die Schlei besonders lohnenswert macht – und seit Fertigstellung seiner Sanierung, Ende 2021, im neuen Glanz erstrahlt.

Der Schleswiger St.-Petri-Dom ist 112 Meter hoch. Symbolfoto: IMAGO/Winfried Rothermel

Platz 2: Lübecker Dom

Platz zwei der Liste der höchsten Gebäude Schleswig-Holsteins ist Heimat für für Konzerte, Gottesdienste und Pilgerstätte für Interessierte gotischer Baukunst. Mit etwa 132 Metern gilt der Lübecker Dom als eine der längsten Backsteinkirchen, der erste Bau dieser Art an der Ostsee. Zusätzlich zählt das Gebäude mit 114 Metern Höhe zu den höchsten Gebäuden des Bundeslandes. An jedem ersten Samstag im Monat werden kostenlose öffentliche Domführungen angeboten.

Kostenlose öffentliche Domführungen werden in Lübeck an jedem ersten Sonnabend im Monat angeboten. Symbolfoto: Reinhard Steenbeck

Platz 1: Marien- und St. Petrikirche in Lübeck

Ebenfalls in der ehemaligen Hansestadt Lübeck gibt es zwei Kirchtürme, die die des Lübecker Doms um weitere Meter überragen: der 108 Meter hohe Turm der St. Petrikirche und die rund 125 Meter hohen Türme der Marienkirche. Trotz Luftangriffe im zweiten Weltkrieg zählt die Marienkirche (St. Marien zu Lübeck), heute Unesco-Welterbe, als Schleswig-Holsteins höchstes Bauwerk.

Die Lübecker Marienkirche ist Bestandteil des Unesco-Welterbes der Lübecker Altstadt. Foto: IMAGO/Schöning

In höheren Höhen gelegen sind nur noch der Strommast der Elbekreuzung 2 (bei Wedel), der Kieler Fernsehturm sowie der 249 Meter hohe Antennenmast am Bungsberg.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde am 5. September 2023 um den Schleswiger St. Petri-Dom ergänzt.